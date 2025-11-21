Regionali, le ACLI per la partecipazione democratica in Campania Parente ai cittadini: andate a votare, è un diritto fondamentale

Le Acli, da sempre presidio di coesione sociale e promotrici del bene comune, ribadiscono il loro impegno a favore della partecipazione attiva alla vita democratica. "In occasione delle imminenti elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative regionali, rivolgiamo un accorato appello a tutti i cittadini: andate a votare" afferma il consigliere nazionale Acli, Filiberto Parente.



"Il voto è un diritto fondamentale, conquistato grazie al sacrificio di tante donne e uomini che hanno lottato per la libertà e la democrazia. Vivere in una Repubblica fondata sulla Costituzione Italiana, significa anche esercitare con responsabilità questo diritto. Auguriamo a tutti un buon voto. Partecipare - prosegue Parente - è un segno concreto di cittadinanza attiva. Votare è più bello che astenersi. Invitiamo i nostri circoli Acli a vivere questo momento con spirito di servizio e con la consapevolezza di essere costruttori di comunità. La democrazia si nutre di partecipazione libera, consapevole e trasparente. Per questo, auspichiamo che il processo elettorale si svolga nel pieno rispetto della legalità, senza interferenze della criminalità organizzata né pratiche di voto di scambio.



Il Mezzogiorno d’Italia ha bisogno di amministratori competenti e responsabili, capaci di guidare con efficacia l’attuazione della programmazione europea" dichiara Filiberto Parente. "Le risorse ci sono, ma serve visione, trasparenza e capacità gestionale per trasformarle in sviluppo concreto e duraturo per i nostri territori. La buona politica non è un’utopia, ma una necessità. È la speranza concreta per i nostri Sud del mondo, per quelle comunità che attendono risposte, opportunità e dignità. Solo attraverso un impegno serio e coerente potremo costruire un futuro più giusto e inclusivo per tutti".