Trasporto pubblico: tre nuovi bus a zero impatto ambientale a Benevento Inaugurati i mezzi elettrici che faranno parte della 'flotta' cittadina

Tre nuovi bus di ultima generazione e a zero impatto ambientale per il trasporto pubblico urbano di Benevento. Questa mattina, presso la sede-deposito del trasporto pubblico urbano in via Santa Colomba, l'inaugurazione dei nuovi mezzi forniti dalla Regione al Comune per una mobilità sempre più sostenibile.

“I bus elettrici riducono l’inquinamento atmosferico di cui la nostra città soffre” ha spiegato il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

E il primo cittadino ha ricordato il percorso di “salvataggio” del trasporto pubblico dopo la “disastrosa esperienza dell'Amts e ora il cambio con l'Air”.

Una novità assoluta per l'assessore ai trasporti Luigi Ambrosone che fa il punto sulle novità della flotta cittadina con 14 nuovi mezzi: 1 ibrido, gli altri euro sei e i tre inaugurati oggi elettrici, inoltre altri 5 di categoria euro 5 ed euro 6 forniti da Trotta senza costi aggiuntivi per il comune.

“In pochissimi anni abbiamo sostituito tutti i mezzi- ha spiegato – in una rivoluzione ecosostenibile per una mobilità sempre più funzionale, che vuole essere il fulcro dello sviluppo della città”.