Sospensione idrica, l'ira del sindaco di Paduli che diffida Alto Calore Vessichelli: situazione incresciosa, chiediamo intervento del Prefetto

E' arrabbiato il sindaco di Paduli Domenico Vessichelli per l'ennesima interruzione idrica per via di un guasto sulla condotta di Villamina sulla condotta principale.

Alto Calore aveva annunciato lo stop dalle 8 di ieri mattina, giovedì 20 novembre fino alle 8 di questa mattina. Tempo necessario stimato per la riparazione.

“Al momento, pur essendo trascorse le 24 ore ipotizzate per la riparazione il disservizio continua” tuona il sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli che rimarca: “Si invita e diffida pertanto Alto Calore Servizi, nell’interesse della comunità amministrata dal sottoscritto, di fare in modo che vengano rimosse con immediatezza tutte le cause che hanno generato lo stop idrico, impegnandosi a garantire la fornitura idrica alle famiglie anche con autobotti qualora necessario per porre fine al disservizio causato.

Al Prefetto di Benevento, che legge per conoscenza, si chiede di farsi promotore di un’istanza presso le sedi che riterrà più opportune per rappresentare i disagi dei cittadini di Paduli”.

"E' davvero l'ennesima situazione incresciosa - ha commentato il sindaco di Paduli Vessichelli - siamo senza acqua e viviamo una situazione di assoluta emergenza senza poter nemmeno usufruire di autobotti. Come anticipato, nell'interesse e nel rispetto dei cittadini, mi muoverò diversamente per far valere i nostri diritti”.