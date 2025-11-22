Lotta al tumore al seno: un congresso a Benevento Il 28 novembre, alle 16,30, presso Palazzo Paolo V

Il 28 novembre, alle 16,30, presso Palazzo Paolo V, al Corso Garibaldi, si terrà il 5° Congresso Medico Organizzato dall’Associazione 50&Più, in collaborazione con Sannio Donna ODV e con il patrocinio dell’ASL, del Comune e dell’Ordine dei Medici di Benevento.

L’evento, intitolato “Conoscere per proteggersi: Prevenzione, Diagnosi e Cura del Tumore al seno”, vuole accendere i riflettori su una tematica molto dibattuta, ma non ancora universalmente recepita dalla popolazione, in particolar modo da quella femminile.

54.000 nuovi casi nel 2024 e un trend in continua crescita, con l’interessamento di donne sempre più giovani, sono dati che devono far riflettere sulla opportunità di essere correttamente informati sull’utilità della prevenzione e sulle opportunità che, in tal senso, offre questo territorio.

Per questo il congresso favorisce il dialogo tra le due principali strutture sanitarie cittadine. Professionisti ai più alti livelli in materia di tumore al seno, dell’ASL e dell’Azienda Ospedaliera San Pio, potranno illustrare, per le rispettive competenze, tutto il percorso di prevenzione e diagnostico-terapeutico riguardante la patologia. I programmi di screening e i progressi della ricerca, con metodi di cura sempre più innovativi ed efficaci, hanno consentito una notevole riduzione della mortalità, ma non basta. Serve partecipazione e consapevolezza da parte delle donne per sconfiggere definitivamente questo male che fa ancora troppa paura.