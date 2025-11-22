Palio dei Presepi: torna la tradizionale rassegna dedicata all’arte presepiale Ospitata presso la suggestiva Sala Arco del Sacramento

Anche quest’anno torna il Palio dei Presepi, la tradizionale rassegna dedicata all’arte presepiale, che sarà ospitata presso la suggestiva Sala Arco del Sacramento. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Benevento Samnium, da sempre impegnata nella valorizzazione delle tradizioni e della creatività locale.

La tradizione del presepe affonda le sue origini nel Medioevo e viene comunemente associata a San Francesco d’Assisi, che nel 1223 realizzò a Greccio la prima rappresentazione vivente della Natività. La pratica si diffuse rapidamente in tutta Italia, evolvendosi nei secoli in forme diverse, come i celebri presepi napoletani del

’700, ricchi di dettagli e scene di vita quotidiana.

Oggi il presepe è una delle espressioni culturali più rappresentative delle festività natalizie, capace di unire memoria, arte e identità territoriale.

Il Palio dei Presepi si propone di:

Promuovere la tradizione artistica e religiosa del presepe,valorizzare il talento artigianale locale favorire la partecipazione di tutte le fasce d’età. rafforzare il senso di comunità durante il periodo natalizio, incentivare creatività e innovazione nel rispetto della tradizione.

La Pro Loco di Benevento rinnova l’invito a tutta la cittadinanza, alle scuole, alle parrocchie, alle associazioni e agli appassionati a prendere parte a questa iniziativa che rappresenta un tassello importante della nostra identità culturale.

Il Palio dei Presepi non è solo una mostra, ma un momento di condivisione, collaborazione e valorizzazione del territorio, capace di unire tradizione e creatività in un clima di autentico spirito natalizio.