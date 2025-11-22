Preparation centres awards: il Giannone conquista il terzo posto L'iniziativa riconosce e premia i centri di preparazione linguistica

Giovedì 20 novembre si sono svolti presso Villa Wolkonsky a Roma i Preparation Centres Awards, prestigiosa rassegna organizzata da Cambridge University Press & Assessment Italia. L’iniziativa, giunta ormai alla sua decima edizione, riconosce e premia i Centri di Preparazione linguistica che sul territorio italiano si distinguono per avere un impatto positivo sulle vite dei propri studenti, in particolare attraverso il percorso finalizzato all'ottenimento delle certificazioni Cambridge English. Il Liceo Giannone, rappresentato per l’occasione dalla dirigente prof.ssa Teresa De Vito e dalla responsabile del Dipartimento di Lingua inglese, prof.ssa Giuseppina Varricchio, si è classificato al terzo posto a livello nazionale nella categoria Making a difference in upper secondary. Il successo è frutto della cooperazione assai proficua che, ormai da anni, è venuta a crearsi tra tutte le docenti di Lingue e culture straniere del Liceo e Francesco Puca, coinvolgente e stimato Centre Examinations Manager per il Centro Esami Autorizzato IT316 The British School of Benevento.

«Il Liceo Giannone di Benevento – spiega la Dirigente scolastica – punta da tempo all’internazionalizzazione, nella convinzione che la cultura classica sia uno strumento valido e imprescindibile per leggere e comprendere il tempo presente. Numerosissime le iniziative da noi messe in campo per favorire l’apprendimento delle lingue straniere: soggiorni studio in paesi anglofoni per gli studenti delle classi II dell’ampliamento Erasmo, stage linguistici a Londra per gli studenti delle classi terze, corsi pomeridiani ed esami per il rilascio delle certificazioni linguistiche.»

Notevole anche il riconoscimento ottenuto dal Liceo per l’anno scolastico in corso come “Gold Preparation Centre” che testimonia l’alta qualità dell’offerta formativa. Soprattutto grazie alla professionalità e all’entusiasmo dei docenti, si potenziano le competenze linguistiche anche mediante le attività laboratoriali e l’adozione di metodologie innovative, volte a favorire un apprendimento attivo e consapevole che garantisca agli studenti strumenti efficaci e riconosciuti a livello globale per affrontare le sfide del mondo accademico e professionale.