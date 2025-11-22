Food & Wine 2025 – Eccellenze campane in vetrina a Benevento Il 24 e il 25 novembre prossimi presso le sale di Fabbriche Riunite Torrone Benevento

Due giornate interamente dedicate ai sapori, ai profumi e alle eccellenze enogastronomiche della Campania: nasce Food & Wine 2025, evento ideato e curato dall’Associazione Cuochi e Territorio “I Pentri”, che si terrà presso le sale della Fabbriche Riunite Torrone Benevento S.p.A. in Viale Principe di Napoli 123.

Un appuntamento imperdibile per professionisti, appassionati e curiosi del gusto, che potranno vivere un’esperienza immersiva nel mondo del food & wine campano attraverso convegni, masterclass, degustazioni e momenti di alta cucina.

IL PROGRAMMA

L’evento sarà articolato in diverse aree tematiche:- Sala Espositori, dedicata agli sponsor e alle aziende del settore agroalimentare e vinicolo;- Sala Convegni, che ospiterà due incontri di rilievo: - Convegno Food dedicato alle carni e alle nuove tendenze gastronomiche; - Convegno Wine dedicato ai vini campani, con la partecipazione di enologi e produttori di eccellenza.Nel corso delle due giornate interverranno relatori di prestigio del mondo Food & Wine campano, mentre Chef dell’Associazione “I Pentri” guideranno masterclass esclusive su prodotti tipici regionali e presenteranno piatti creativi ispirati alla tradizione.

ASSAGGI, EMOZIONI E GALA

Durante la manifestazione sarà possibile assaggiare i prodotti in esposizione e conoscere da vicino i protagonisti del gusto campano. La giornata del 24 novembre si concluderà con una Cena di Gala su invito, durante la quale verranno conferiti riconoscimenti speciali a personalitàe professionisti del settore.

INGRESSO E INFORMAZIONI

L’accesso all’evento sarà libero e gratuito per tutte le attività, ad eccezione della Cena di Gala, riservata agli invitati. Un’occasione unica per celebrare la cultura gastronomica campana, valorizzare i suoi protagonisti e promuovere il dialogo tra cucina, territorio e innovazione.