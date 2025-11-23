Libera ricorda Delcogliano: suo stile sia esempio per prossimo consiglio Regione L'omaggio del coordinamento di Benevento

“Il voto non è solo un semplice esercizio di democrazia, ma è anche un atto di memoria". Così il coordinamento di Libera di Benevento che prosegue "Animati da sentimenti di gratitudine e responsabilità questa mattina abbiamo sentito il dovere di omaggiare il sacrificio di Delcogliano e Iermano. Nel giorno in cui il popolo Campano è chiamato a rinnovare il Consiglio Regionale. Raffaele Delcogliano, Consigliere ed Assessore Regionale, ha onorato il suo mandato, con sacralità istituzionale. Difendendo la dignità dell’Istituzione che rappresentava, perché, come ebbe a dire: “o sto con loro o contro di loro”. Raffaele Delcogliano sapeva bene da quale parte stare ed è per questo che il suo amico Aldo Iermano è stato sempre con lui, fino a quel 27 Aprile del 1982.

Hanno pagato con la vita per non essersi piegati ai ricatti della camorra e dei meccanismi illeciti che purtroppo spesso caratterizzano la pubblica amministrazione.

“Comunità che cambiano comunità” è stata la nostra proposta “elettorale, consapevoli che non può esserci altezza senza base.

I nostri “comitati elettorali” sono i luoghi della memoria, radici del nostro impegno, perché il sangue di chi ha servito il tricolore non è una notizia di cronaca, ma un faro per le coscienze.

Auspichiamo che lo stile politico di Delcogliano possa essere di esempio per chi avrà l’onore di rappresentare il Sannio nel prossimo Consiglio Regionale della Campania".