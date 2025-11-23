"Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Eleonora Alberti. La sua famiglia si identifica in maniera indissolubile e iconica con la città per valore imprenditoriale. La sua figura di donna, colta e raffinata, con il Premio Strega, il più importante premio letterario italiano, di cui è stata promotrice lungimirante e brillante e che annualmente regala a giugno a Benevento una vetrina di eccezionale rilievo. Vicinanza a nome della Città alla sua famiglia", lo spiega in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.
Scomparsa Eleonora Alberti, Mastella "promotrice lungimirante del Premio Strega"
Il primo cittadino esprime "vicinanza a nome della Città alla sua famiglia"
