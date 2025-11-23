Scomparsa Eleonora Alberti, Mastella "promotrice lungimirante del Premio Strega" Il primo cittadino esprime "vicinanza a nome della Città alla sua famiglia"

"Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Eleonora Alberti. La sua famiglia si identifica in maniera indissolubile e iconica con la città per valore imprenditoriale. La sua figura di donna, colta e raffinata, con il Premio Strega, il più importante premio letterario italiano, di cui è stata promotrice lungimirante e brillante e che annualmente regala a giugno a Benevento una vetrina di eccezionale rilievo. Vicinanza a nome della Città alla sua famiglia", lo spiega in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.