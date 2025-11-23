Mese della prevenzione: grande partecipazione alle visite gratuite L'evento promosso a Telese Terme dal Rotary Club Valle Telesina – Distretto 2101

Si è concluso oggi, con la giornata di domenica 23 novembre, il Mese della Prevenzione, il grande progetto promosso dal Rotary Club Valle Telesina nell’ambito dell’iniziativa “Il Rotary al servizio della salute”.

L’evento finale ha avuto luogo presso le Terme di Telese, nella Sala Medica, dove si sono svolte visite specialistiche gratuite di senologia e urologia, grazie alla preziosa disponibilità e competenza del dottor Luciano Palladino (senologo) e del dottor Giovanni Castelluzzo (urologo).

La giornata ha visto una grande partecipazione, con decine di cittadini che hanno aderito con entusiasmo, confermando il valore di un’iniziativa fondata sulla prevenzione e sull’accessibilità ai servizi sanitari.

A dare ulteriore rilievo all’appuntamento, la partecipazione della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, con la presenza del Coordinatore Regionale Oto Cusano, del Presidente Antonio Febbraro, della Vicepresidente Erica Di Santo e dei membri del Direttivo Rosalida Ciampi e Nunzio Olivieri.

Fondamentale anche il supporto dei giovani del Rotaract Valle Telesina, sempre al fianco delle attività del Club e protagonisti attivi della giornata.

Durante lo svolgimento delle visite, una rappresentanza delle diverse associazioni partecipanti ha preso parte a una passeggiata di sensibilizzazione per le vie di Telese, promuovendo i valori della prevenzione e della salute, in sinergia con altre realtà associative del territorio.

Il Presidente Ferdinando Ceglia ha espresso profonda soddisfazione per il successo dell’intero progetto, ringraziando tutti i medici, i volontari, i partner, la LILT e le Terme di Telese, che ancora una volta hanno ospitato l’iniziativa con spirito di servizio e grande professionalità.

«La salute è il primo bene comune da difendere – ha dichiarato – e il Rotary Club Valle Telesina continuerà a lavorare con passione per promuovere iniziative concrete di prevenzione e sostegno alla comunità».