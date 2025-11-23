Regionali: affluenza nel Sannio al 23.64% Il dato aggiornato alle ore 19

Per le elezioni regionali in Campania il secondo rilevamento dell'affluenza alle 19 vede al voto il 25,67% degli aventi diritto in Campania, contro il 26,48% della scorsa volta.

Il Sannio è la provincia campana con l'affluenza più bassa, alle 19 ha votato il 23.64% (la scorsa volta il 24,70%). A Benevento si sono recati alle urne il 25.68% (contro il 28.22 della scorsa volta).