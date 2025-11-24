Giornata contro la violenza sulle donne: l'Asl tiene aperti i Consultori Apertura straordinaria con sortelli dedicati

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, domani – martedì 25 novembre – l’ASL Benevento promuove un’apertura straordinaria dei Consultori dalle ore 8.30 alle 13.30, con attività di informazione, sensibilizzazione, colloqui psicologici e possibilità di effettuare Pap test e visite ginecologiche gratuite.

Questa iniziativa segna l’avvio di un percorso più ampio che l’ASL Benevento intende portare avanti in maniera strutturata e continuativa. L’Azienda è infatti impegnata nella costruzione di una rete dedicata, capace di garantire sportelli di ascolto e accoglienza presso tutti i Consultori, luoghi nei quali le donne possano sentirsi protette, comprese e accompagnate lungo un vero e proprio percorso di presa in carico, affinché nessuna si senta sola di fronte alla violenza fisica e psicologica.

Il progetto si realizza anche attraverso protocolli d’intesa con le altre Istituzioni del territorio, nella consapevolezza che il contrasto alla violenza richiede un’azione sinergica e integrata. In aggiunta, sono previste attività di formazione continua del personale, perché ogni operatore sia pronto a individuare i casi da prendere in carico e ad attivare i percorsi di supporto più adeguati.



“Il contrasto alla violenza sulle donne - ha dichiarato la direttrice generale Tiziana Spinosa - non può essere un’azione occasionale, ma un percorso radicato nella cultura dei servizi. Per questo l’ASL Benevento continuerà a rafforzare spazi dedicati, competenze professionali e reti istituzionali: le donne devono sapere che non sono sole e che qui possono trovare ascolto, tutela e accompagnamento.”

Un impegno che trova un ulteriore simbolo nel gesto previsto per il prossimo 2 dicembre, quando il Rotary Club Benevento donerà una panchina rossa, opera dell’artista Paolo Ginmpetraglia, che sarà collocata stabilmente presso l’ASL come segno concreto di memoria, sensibilità e impegno dell’Azienda sul tema della violenza.

I Consultori:

Distretto di Benevento - Consultorio di Benevento – Via Lungosabato Don Emilio Matarazzo, n.2

Distretto San Giorgio del Sannio - Consultorio di Vitulano – Via San Pietro s.n.c

Distretto Telese Terme - Consultorio di Cerreto Sannita – Via Cesine di Sopra s.n.c

Distretto di Montesarchio - Consultorio di Montesarchio – Via Ignazio Silone, n.4

Distretto Altosannio Fortore - Consultorio di Morcone – Via Roma n.176 - Consultorio di San Bartolomeo in Galdo – Via Torre s.n.c