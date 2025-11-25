Tratto via Monte Pino chiuso traffico ore notturne pe sostituzione rotaie Giovedì 27 e venerdì 28 novembre, dalle ore 20:00 alle ore 6:00

Giovedì 27 e venerdì 28 novembre, dalle ore 20:00 alle ore 6:00, via Monte Pino, limitatamente al solo tratto comprendente il passaggio a livello a ridosso di Via Epitaffio - SS 7 Appia, sarà interdetta al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia al fine di consentire l'esecuzione dei lavori per la sostituzione di rotaie e traverse nell’ambito del potenziamento della linea ferroviaria Cancello - Benevento.



Pertanto, al fine di assicurare il collegamento tra via Monte Pino e via Epitaffio - SS 7 Appia - è stata disposta la deviazione obbligatoria dell'intero flusso veicolare, sia in ingresso sia in uscita, sul tratto di via Castelpoto coincidente con la nuova strada parallela alla linea ferroviaria ed adiacente il confine tra la SP150 (via Castelpoto) e la SS 7 Appia - via Epitaffio.