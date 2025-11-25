San Pio, Morgante riceve il Premio Memoria e Legalità

"Per il Suo impegno volto ad offrire opportunità di lavoro e di inclusione sociale ai giovani” sono queste le motivazioni del Riconoscimento ricevuto dal Direttore Generale Maria Morgante ieri a Roma.
La commissione del Premio Sanremo Music Haward presieduta da Nino Capobianco ha ritenuto di insignirla del “Premio Sezione Speciale Marco Vannini dedicato alla Memoria e alla Legalità”.
La cerimonia si è svolta nella Sala Italia della Sede Unar -Dipartimento Pari Opportunità Sala Italia in via Ulisse Aldrovandi.
“Questo Riconoscimento mi onora e lo dedico ai giovani e alle donne affinchè abbiano sempre la forza di superare le difficoltà della vita e affinchè l’impegno per la legalità sia una regalo e non un eccezione”, il commento del direttore Maria Morgante.