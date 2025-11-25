"Ora attenzione concreta a servizi pubblici, sanità e funzioni locali" La Cisl Fp Irpinia Sannio si congratula con con i consiglieri sanniti eletti e con presidente Fico

CISL FP Irpinia Sannio – Le congratulazioni della Segretaria Generale per l’elezione del presidente della Regione Campania Roberto Fico e dei consiglieri regionali sanniti Mastella ed Errico. “Ora attenzione concreta ai servizi pubblici, alla sanità e alle funzioni locali del nostro territorio”.

La Segretaria Generale della CISL FP Irpinia Sannio esprime le più sincere congratulazioni al nuovo presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e ai neo eletti consiglieri regionali sanniti, Pellegrino Mastella e Fernando Errico.

Nel commentare l’esito elettorale, la Segretaria Generale ha sottolineato come questa nuova fase istituzionale debba rappresentare un’opportunità per rafforzare la tutela dei servizi pubblici, rilanciare la sanità territoriale e valorizzare il lavoro delle dipendenti e dei dipendenti della Pubblica Amministrazione in Irpinia e nel Sannio.

“Auguriamo al presidente Fico e ai consiglieri Mastella ed Enrico un buon lavoro – ha dichiarato la Segretaria Generale – con l’auspicio che l’azione della nuova Amministrazione regionale ponga al centro la sanità pubblica del nostro territorio, il potenziamento dei servizi e delle strutture, la stabilizzazione del personale precario e il rafforzamento della rete dell’emergenza-urgenza e della medicina territoriale. Le nostre comunità hanno bisogno di risposte immediate e di investimenti strutturali".