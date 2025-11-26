Strada provinciale Benevento - Apice, l'allarme degli automobilisti "Venite a constatare l'impraticabilità e la pericolosità causate da buche e avvallamenti"

"Scrivo di un problema che riguarda noi automobilisti che ogni giorno percorriamo la S. P. 27 Benevento-Apice. Premetto che la mia non vuole essere una polemica nei confronti di chi si occupa della gestione e manutenzione delle strade della città né tanto meno con chi amministra".

E' la richiesta di intervento che attraverso le nostre colonne Giuseppe lancia agli Enti competenti per la manutenzione e la sicurezza della Provinciale che da Benevento conduce ad Apice. Una strada spesso al centro di lavori per riparazioni di servizi (condotte, cavi internet ed altro) e che ogni giorno è percorssa da migliaia di automobilisti.

"La strada in questione - denuncia Giuseppe - è diventata impercorribile, buche e avvallamenti la fanno da padrone, costringendo talvolta gli automobilisti ad invadere la corsia opposta, con tutti i rischi che ne derivano.

La SP 27 è percorsa quotidianamente dai camion che lavorano alla realizzazione della nuova tratta ferroviaria. Chiedo a chi di dovere di venire a costatare personalmente le condizioni della viabilità in oggetto. Con la speranza che anche stavolta accolga la mia/nostra richiesta di intervento".