Moiano al centro dell’azione FAI nella Città Caudina Studenti protagonisti: presentato un omaggio musicale all’Acquedotto Carolino

Una settimana di visite scolastiche esclusive condotte dagli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente preparati che illustreranno ai loro coetanei chiese, palazzi, parchi e giardini storici, monumenti e istituzioni delle città e delle province in cui vivono.

Oggi a Moiano è toccato essere il centro dell’azione FAI nella Città Caudina candidata a capitale italiana della cultura 2028. I piccoli ciceroni hanno presentato Il Ponte Nuovo, il primo ponte dell’Acquedotto Carolino che nasce a Bucciano dalle sorgenti del Fizzo e prosegue attraversando il territorio di Moiano e Sant’Agata de’ Goti fino a Caserta.

A causa delle avverse condizioni del meteo, la cerimonia si è svolta in un altro luogo del cuore FAI: la splendida chiesa di San Sebastiano a Moiano. Dove i temi della presenza importante del Carolino hanno incrociato quelli della cultura barocca di cui la chiesa è esempio insigne.

Accolti dalla arciconfraternita del Santissimo Rosario che ha in custodia la chiesa, hanno portato i relativi saluti Patrizia Bonelli, delegata FAI di Benevento, nonché Giacomo Buonanno sindaco di Moiano, Ornella De Sisto, capogruppo di maggioranza del comune di Airola e Pasquale Matera, sindaco di Bucciano. Franco Napoletano, presidente della ProLoco di Airola, ha voluto ricordare il legame proficuo della ProLoco con il FAI e la scuola alla base di iniziative come questa.

Successivamente le numerose scolaresche presenti sono state introdotte da Giacomo Porrino alle meraviglie e agli incanti dell’Acquedotto Carolino e di San Sebastiano, mostrando ancora una volta la necessità di considerare il patrimonio culturale come l’allestimento di una nuova forma di civismo.

Dopodiché le ben 14 classi di studenti provenienti da Moiano Bucciano e Airola hanno presentato un omaggio musicale all’Acquedotto Carolino composto da Erasmo Petringa, prima di procedere al disvelamento di una targa a ricordo della raccolta di firme FAI - Luoghi del cuore a favore del Ponte Nuovo tra Moiano e Bucciano.