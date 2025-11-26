Sannio da gustare: sabato evento cocnlusivo dell'iniziativa sono stati promossi i prodotti a marchio al fine di valorizzare le eccellenze territoriali.

Si conclude il 29 novembre alle ore 11.00, con una degustazione dedicata, l’esposizione dei prodotti a marchio “Sannio da Gustare” marchio Confindustria Benevento, organizzata presso lo Spazio Conad del centro commerciale “Buonvento” e svoltasi per tutto il mese di novembre.

Nel corso dell’iniziativa attiva dal 3 al 30 novembre, sono stati promossi i prodotti a marchio al fine di valorizzare le eccellenze territoriali.

Il tutto è stato realizzato in un’area dedicata all’interno della quale oltre alla vendita sono state effettuate degustazioni tematiche e realizzato uno show coking.



Nell’area è possibile degustare i prodotti di: Avicola Mauro, Cunimap, Cillo, La violetta Società Agricola e Settemisure, l’Arte dei Sapori di Erika di Crosta, accompagnati dai vini delle Cantine Ocone e della La Vinicola del Titerno. Sette le imprese che aderiscono al progetto ‘Sannio da Gustare’ e che rappresentano 50 referenze di prodotti.