Depuratore a Benevento, entro i primi mesi del 2026 la prima pietra A dicembre la gara, poi l'affidamento. Il commissario Fatuzzo: basta attese si lavorerà celermente

“Ci siamo. Mercoledì prossimo a Roma firmeremo il progetto. L'idea del depuratore a benevento è partita nel 2012, 13 anni fa, e non vogliamo che ne passino altri. I lavori saranno caratterizzati in parallelo e se possibile con più turni al giorno proprio per accelerare. Voglio che si acceleri”.

Non ha usato mezzi termini il commissario di Governo per la depurazione, Fabio Fatuzzo oggi a Benevento per scandire le ultime fasi preliminari del progetto del depuratore atteso da decenni per Benevento.

Opera di depurazione delle acque fognarie assente e che da anni purtroppo penalizza Benevento anche nelle classifiche ambientali e di vivibilità. Ora il tempo delle attese è scaduto. Il progetto è pronto “devo solo precisare alcuni termini con i progettisti del Comune” ha spiegato Fatuzzo che ha incontrato il sindaco Mastella presente nella sala consiliare con tutti gli assessori e consiglieri al pari del presidente dell'Asi, Domenico Vessichelli, il sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi, e di Solopaca, Pompilio Forgione che guida il Distretto idrico sannita e i vertici di Gesesa.

Fatuzzo ha rimarcato come i lavori “devono essere eseguiti in parallelo sia per la costruzione dell'impianto di depurazione che per il collettamento” ovvero la costruzione dei 10 chilometri di rete fognaria che da vari punti di Benevento correrà lungo la pista ciclabile che da contrada Pantano raggiunge Scafa e la stazione di Vitulano. A metà del tragitto ci sarà un impianto di sollevamento che 'spingerà' i liquami nell'ultimo tratto di tubazioni idonee e senza impatto per l'ambiente.

“Ci siamo finalmente” ha rimarcato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che ha posto l'accento proprio sui benefici che porterà il depuratore: “ne guadagneremo a livello ambientale per i nostri fiumi e corsi d'acqua in genere e di qualità della vita. Non è possibile oggi non avere ancora un depuratore”.

Posa della prima pietra prevista, dunque, presumibilmente nei primi mesi del 2026 a contrada Scafa.

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella a margine dell'evento stampa nell'Aula consiliare di Palazzo Mosti ha poi ricevuto nel suo ufficio il commissario unico alla depurazione Fabio Fatuzzo per un brindisi augurale e la consegna un dono librario sulle bellezze storiche della città.

"La realizzazione del depuratore, dopo decenni di assenza, è uno spartiacque e un risultato storico. La collaborazione istituzionale con il commissario Fatuzzo è stata magistrale ed efficace”, ha concluso il primo cittadino Mastella.