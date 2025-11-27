I Luoghi della Speranza: sulle Orme di Padre Pio nel Sannio Per la promozione del territorio: il convegno sabato nel paese natale di san Pio

Sarà presentato a Pietrelcina un innovativo progetto per lo sviluppo e la promozione del turismo religioso sul territorio sannita: punto di forza della progettazione il cammino “sulle orme di Padre Pio”, che unisce alle tre Chiese Giubilari della provincia Sannita il patrimonio storico, artistico e spirituale di Pietrelcina e Benevento.

Camminando, scoprire il sapere di un luogo. Visitando siti realmente sacri e ripercorrendo sentieri dove Padre Pio si fermava ad osservare, meditare, pregare. Insieme a guide turistiche professioniste che aiutano a comprendere e a leggere, testimonianze e paesaggi, come ′archivi viventi′. È tutto questo il Cammino Giubilare 2025 “I Luoghi della Speranza: sulle Orme di Padre Pio nel Sannio”, una iniziativa ideata e promossa dall’Associazione Guide Turistiche Pietrelcina Benevento Samnium e Fondazione Benedetto Bonazzi, in collaborazione con La Via dei Conventi di Padre Pio e piattaforma Web Eccellenze Sannite, che sarà presentata a Pietrelcina, sabato mattina 29 novembre ore 10:30, presso il Centro Sociale “G. Forgione”.

Durante la presentazione delle diverse ′tappe′ che collegheranno Benevento a Pietrelcina e Piana Romana, sarà presentato l’insieme dei siti religiosi interessati -luoghi di vera fede, speranza e pace- e svelato il “logo” del cammino a piedi con 'credenziale', realizzato dall’artista sannita Alfredo Verdile: un disegno che sarà riprodotto sulla Carta del Pellegrino, certificazioni e gadget di partecipazione. "Sarà un cammino rivolto a tutti coloro che credono nel mistero profondo dell’uomo e del religioso Padre Pio, capace, in vita e dopo la morte, di mobilitare al suo seguito masse incalcolabili di persone di tutti i ceti".

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Pietrelcina Salvatore Mazzone, del presidente della Provincia Nino Lombardi e del sindaco di Benevento Clemente Mastella, sono in programma gli interventi dell’Arcivescovo Metropolita Felice Accrocca, Mons. Maria Iadanza della Fondazione Bonazzi, prof. Paolo Palumbo dell’Università Giustino Fortunato, assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini, dottor Mario Ialenti Ufficio Pastorale Diocesano, Fra Daniele Moffa parroco chiesa S. Maria degli Angeli, padre Fortunato Grottola Convento Santuario San Pio e dottor Angelo Moretti Fondazione di Comunità Benevento. A chiudere i lavori, moderati dalla prof.ssa Rossella Del Prete, direttrice del Centro di Ricerca Kinetès, la presidente dell’Associazione Guide Turistiche Pietrelcina Benevento Samnium Anna Maria Marrone: “È un’iniziativa tesa a valorizzare e promuovere il patrimonio spirituale, religioso e identitario di Pietrelcina e Benevento ed è uno dei progetti della Rete Territoriale Capitale Italiana della Cultura Benevento Pietrelcina 2028. In sintesi, si ritorna all’originaria forma del viaggiare: non più il consumo di un luogo, ma offrire ai fedeli e agli ospiti la possibilità di accedere ad un sapere incarnato, trasmesso nella forma più antica: camminando”.