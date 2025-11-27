Al Musa di Benevento "Trattori, Non Carri Armati" a firma di Carmine Nardone Sabato 29 novembre al museo della Tecnologia e del Lavoro Agricolo

Futuridea annuncia l’evento “Trattori, Non Carri Armati – Suoni, Parole, Radici”, un incontro artistico e culturale che pone al centro il mondo agricolo, la sua dignità e la sua profonda impronta umana.

L’iniziativa che ha il patrocinio della Provincia di Benevento e dell’Accademia Musicale “Sannio” celebra la forza delle tradizioni rurali attraverso musica, narrazioni e atmosfere che affondano nelle radici del territorio.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra di Organetti “La Scatola del Vento”, diretta da Alessandro Parente e Laerte Scotti, ensemble capace di fondere la potenza evocativa degli strumenti popolari con una ricerca sonora moderna e intensa. I testi, scritti da Carmine Nardone, offriranno una riflessione vibrante e poetica sul rapporto tra agricoltura, comunità e identità, restituendo voce e sentimento alle storie della terra. La voce sarà di Maura Amata, Maurizio Stammati voce e tammorre e Gianni Cilia alla chitarra

L’evento, condotto da Maria Beatrice Fucci, si terrà Sabato 29 novembre alle ore 17:30 presso la Sala MUSA – Museo della Tecnologia e del Lavoro Agricolo di Benevento.

“Trattori, Non Carri Armati” si propone come un viaggio emotivo e culturale: ogni nota come un seme, ogni ritmo una preghiera, ogni storia un atto d’amore verso la terra e le sue memorie. Un percorso che invita alla consapevolezza, alla cura e al rispetto delle tradizioni, trasformandole in ponti verso il futuro.