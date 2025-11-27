Megaparcheggio: sbarre sempre aperte, scorribande notturne e zero controlli FOTO

Sbarre sempre aperte di giorno e di notte, quindi zero controlli e scorribande notturne di giovani in monopattino o a piedi. “Cosa paghiamo a fare se tutti possono entrare?”. A chiederlo sono le persone che hanno fatto un abbonamento per la sosta riservata all'interno della struttura del Comune di Benevento e gestita da Trotta mobility. Da qualche giorno l'uscita non è regolata più dalla sbarra che si alza esclusivamente dopo il pagamento del ticket o con l'abbonamento. Situazione che di fatto permette a tutti di entrare da via Vittime di Nassiriya.
“Una situazione che va ripristinata. A partire dalla sicurezza dell'intero parcheggio” rimarcano gli automobilisti che, specialmente nelle ore notturne, si trovano a fare i conti con la scarsissima illuminazione, telecamere che, semmai fossero funzionanti, sono state orientate in basso rendendo le eventuali immagini inservibili.
Chiari i segni anche delle scorribande notturne. Bottiglie di birra accumulate negli angoli, manichette antincendio srotolate e lasciate sul pavimento e tanto altro.
Insomma una situazione di degrado che va sanata a partire dalla sicurezza del parcheggio multipiano a servizio anche degli uffici del comune di Benevento.