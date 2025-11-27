Piccole e medie imprese funerarie, sottoscritto nuovo contratto per i dipendenti Il sannita Carbone: abbiamo raggiunto un risultato importante

“Le associazioni datoriali SIFA, UNILAVORO e ANIFA, hanno sottoscritto a Roma un nuovo contratto nazionale per i dipendenti delle piccole, medie e grandi imprese del settore funerario: un accordo adeguato ai tempi e alle nuove normative che agevolerà le imprese funebri favorendo l’inquadramento del personale”.

Lo rende noto Giuseppe Carbone di Montesarchio (Benevento), presidente S.I.F.A. (Sviluppo Imprese Funebri Associate) che annovera circa 250 imprese campane del settore.

“Dopo anni di lavoro - aggiunge Carbone che è anche componente della Consulta regionale delle attività funerarie e cimiteriali in Campania - e all’impegno costante della nostra associazione abbiamo raggiunto un risultato importante che consentirà di dare un’adeguata dignità al settore, sia sul versante del quadro normativo che su quello contrattuale”.

L’unità di intenti delle tre associazioni datoriali ha portato poi alla costituzione dell’Associazione Nazionale “UNIFUNERARIA” nominando alla presidenza proprio Giuseppe Carbone del SIFA, Paolo Rullo dell’Anifa Abruzzo alla vice presidenza, e Mario Ferraro (Unilavoro Benevento) alla segreteria.