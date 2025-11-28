Lunedì al Vigorito Benevento-Salernitana, c'è il piano traffico Le disposizioni per il piano traffico

In occasione della partita di Serie C tra Benevento e Salernitana in programma lunedì 1 Dicembre alle ore 20, 30 presso lo Stadio Vigorito, dalle ore 17:30 vigerà il seguente piano traffico: interdizione al traffico veicolare e pedonale, con attuazione graduale e progressiva, di Via Santa Colomba (dall'incrocio con Via Vitelli) e Via Avellino (nel tratto dall'incrocio con le rampe di entrata e uscita dalla Tangenziale Ovest fino all'incrocio con Via delle Puglie) , mentre su Via Intorcia (strada di congiunzione tra Via Avellino e Via Pacevecchia) vigerà un senso unico di marcia con divieto di accesso da Via Pacevecchia e circolazione viceversa ammessa solo da Motta e Via Avellino verso Via Pacevecchia.

"In ogni caso - comunicano da Palazzo Mosti - il transito lungo le suddette strade di residenti, titolari ed avventori di attività professionali e commerciali sarà comunque ammesso previa identificazione ed autorizzazione da parte degli organi di pubblica sicurezza preposti alla vigilanza dei varchi della chiusura al traffico. Nessuna deroga, invece, in concomitanza con il passaggio dei mezzi per il trasporto della tifoseria ospite".