Turismo natalizio a Benevento: domenica attese 700 presenze In città anche la fiera del bagagliaio: dove i bauli delle auto raccontano la storia

E' tempo di turismo natalizio e nel Sannio si ripropone il felice tandem che abbina Benevento e i mercatini di Natale del Sannio. “Per domenica 30 novembre a Benevento è previsto l'arrivo di 700 persone” dettagliano dalla Proloco Samnium Benevento. I visitatori saranno accolti all'infopoint turistico di Piazza Cardinal Pacca in sinergia con l’Assessorato al Turismo del Comune di Benevento.

Ma Benevento non metterà in mostra solo le sue bellezze storico-artistiche è in programma anche una divertente iniziativa. Si tratta della fiera del bagagliaio (di Eventura e Pro Loco Benevento Samnium) che torna in città in una speciale “urban edition”: un evento che mescola creatività, storia e cultura urbana in un format che continua a conquistare borghi e città del Sannio e non solo.

“Un progetto itinerante che ha l’ambizione di raccontare i luoghi attraverso i bauli delle auto, ogni bagagliaio aperto è una finestra sul mondo personale di chi espone, un piccolo museo mobile, un mercatino autentico dove ogni oggetto ha una storia, un valore, un legame con il territorio.

Dopo il successo della scorsa edizione natalizia nei Giardini della Rocca dei Rettori, la Fiera ritorna in città in Piazza Cardinal Pacca che si trasformerà in un coloratissimo villaggio creativo.

Ogni stand è un piccolo mondo, ogni oggetto ha una storia. E il bello è proprio questo non ci sono due bagagliai uguali, come non ci sono due edizioni identiche. Ogni tappa è un viaggio diverso, ogni volta è un incontro speciale".