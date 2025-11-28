Frana "Toppa infuocata": ok al progetto per il risanamento L’importo dell’intervento è stato quantificato in oltre 700mila di Euro

E’ stato approvato il progetto esecutivo per il risanamento e la sistemazione piano viabile della Strada provinciale n. 97 per un tratto in frana in località “Toppa infuocata” in territorio di Fragneto Monforte ed è di conseguenza partita la procedura per la individuazione della Ditta esecutrice dei lavori di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata.

L’importo dell’intervento è stato quantificato in oltre 700mila di Euro oltre l’Iva.

Lo comunica il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, al termine di un “briefing” con il Dirigente del Settore Infrastrutture Angelo Carmine Giordano, in merito alla definizione del capitolato speciale d’appalto per il progetto di ripristino del tratto in frana. L’Importo a base di gara è stato suddiviso in: I° stralcio € 569.005,38, oltre IVA come per legge: II° stralcio € 151.174,23, oltre IVA come per legge Lo smottamento in località Toppa Infuocata sulla Provinciale n,. 97 si è verificata molto tempo fa, su un fronte di oltre 40 metri lineari: l’approvazione del progetto definitivo di ripristino della sede stradale ha dovuto tenere conto tuttavia anche dell’improvviso lievitare dei prezzi dei materiali a seguito delle ben note crisi internazionali. Ora però si è reso possibile dare corso ai finanziamenti disponibili grazie

ai fondi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.