Ponte provinciale 36 Iscalonga: stop al transito per i lavori Avranno inizio dal 1 dicembre, proseguiranno in orario notturno

Dalla notte del 1° dicembre 2025 avranno inizio i lavori, che proseguiranno esclusivamente in orario notturno, finalizzati alla messa in sicurezza del ponte sulla Strada provinciale n. 36 alla Località Iscalonga nel Comune di Sant’Arcangelo Trimonte che scavalca la linea ferroviaria Napoli - Bari.

Di conseguenza, anche il transito dei pedoni, il solo autorizzato dalla scorso mese di maggio, sarà impedito fino al completamento delle opere previste.

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, che ha avuto sull’argomento una riunione con il Dirigente del Settore Infrastrutture Angelo Carmine Giordano che, a sua volta, aveva avuto nei giorni scorsi con i suoi Collaboratori un confronto-dialogo con i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.

Come si ricorderà, il ponte in loc. Iscalonga sulla SP n. 36 fu danneggiato a causa dell'impatto di un veicolo, presumibilmente un camion, contro una parte del muro di parapetto. Una consistente quantità di calcinacci e detriti del ponte precipitò sulla sottostante linea ferroviaria Napoli - Bari, costringendo i Dirigenti Movimento delle Ferrovie, al blocco del transito dei treni. Sul posto intervennero squadre dei Vigili del fuoco e le Ditte incaricate della manutenzione da parte di RFI e della stessa Provincia.

Il Settore Infrastrutture della Provincia, per consentire di dare corso a tutte le attività di messa in sicurezza del ponte sulla Sp n. 36, ne dispose la chiusura al traffico veicolare consentendo soltanto ai pedoni di poterlo attraversare dopo aver posizionato barriere provvisorie al fine di evitare ogni possibile incidente.

Nel contempo veniva avviata la redazione di un progetto per consentire il ripristino della circolazione stradale che venne discusso con RFI al fine di acquisirne l’approvazione.

Concordate con RFI tutte le successive fasi procedurali e tecniche, il 17 novembre scorso è stata formalizzata l’autorizzazione alla realizzazione del progetto e, pertanto, sono stati decisi i lavori con tutte le misure di sicurezza per i tecnici, le maestranze, i pedoni in transito ed, ovviamente, per il sottostante traffico ferroviario. Gli interventi a farsi sul ponte consisteranno nella demolizione della soletta (ancora) esistente e nella ricostruzione di una nuova con i cordoli per permettere l’installazione delle nuove barriere di sicurezza stradale. Per ovvi motivi, queste operazioni si svolgeranno solo di notte interrompendo la linea ferroviaria con la disalimentazione della linea di contatto elettrica. Da qui l’interdizione assoluta, fino al termine dei lavori, dell’accesso al ponte anche da parte dei pedoni. Il Presidente della Provincia Lombardi, nell'auspicare la celere conclusione dei lavori di messa in sicurezza del ponte di Iscalonga, si scusa con i cittadini per i disagi che tale situazione comporta.