Giunta, ok al Bilancio di previsione 2026-28 per il Comune di Benevento L'assessore Serluca: grazie a lotta evasione contiamo di ricavare 2 milioni 850mila euro

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato il Bilancio di previsione 2026-28. Nella stessa seduta ok anche al Documento unico di programmazione.

"Anche quest'anno - spiega l’assessore Maria Carmela Serluca illustrando il provvedimento - il Bilancio di previsione è approdato all'attenzione dell'Esecutivo nel pieno rispetto dei termini previsti dal legislatore. Ciò consente a tutti i settori una capacità di gestione e programmazione più tempestiva, agile ed efficace. Grazie ad un'efficace azione di contrasto all'evasione fiscale, recentemente riconosciuta come tra le migliori del Paese anche dal più autorevole quotidiano finanziario nazionale, abbiamo ottenuto un incremento delle entrate tributarie. Dalla lotta all'evasione, pertanto, contiamo di ricavare 2 milioni 850mila in continuità con il trend degli scorsi anni e del lavoro incessante su questo fronte, dell’Ufficio tributi. La politica fiscale dell'Ente ha mantenuto anche l'obiettivo di tenere tutte le aliquote invariate. Inoltre, nonostante tassi d'interesse elevati (gli interessi passivi previsti sono pari a 3 milioni 400mila euro) a causa di una situazione d'indebitamento pregresso, l'accantonamento, in Fondi ad hoc, di una mole di risorse importante garantisce un equilibrio contabile complessivo assolutamente rassicurante. Quanto ai maggiori capitoli di spesa, abbiamo garantito, senza alcun taglio, la spesa per i servizi sociali al fine di mantenere integro tutto l’impianto di servizi alla persona, recependo le maggiori richieste che provengono dalle famiglie più vulnerabili e garantito una quota congrua per l'igiene urbana e il verde pubblico. Siamo riusciti a tutelare inoltre la capacità di nuove assunzioni del Comune per il 2026, a cui è dedicata una spesa pari a mezzo milione di euro", conclude Serluca.