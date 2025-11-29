Lions Club Benevento Host celebra 70 anni di impegno e servizio per la comunità Momento solenne e partecipato, dedicato alla storia, ai valori e alla visione futura

Il Lions Club Benevento Host ha celebrato il settantesimo anniversario della sua fondazione con una conferenza ospitata nella Sala Blu del Rettorato di Palazzo San Domenico dell’Università del Sannio. Un momento solenne e partecipato, dedicato alla storia, ai valori e alla visione futura del più antico club lionistico del Sannio.

A introdurre i lavori è stata Stefania Pavone, presidente del Lions Club Benevento Host, che ha sottolineato la solidità del rapporto tra associazioni e istituzioni, "un legame concreto e costruttivo", e ricordato il lungo percorso iniziato nel 1955, fatto di "progetti, iniziative e incontri" sempre rivolti alla crescita della comunità beneventana: "Siamo una presenza costante, riconoscibile e autorevole in grado di intercettare i bisogni del territorio diffondendo cultura, impegno e senso civico. La nostra storia ci guida e ci dà forza per affrontare con determinazione i progetti futuri".

Ha portato i saluti istituzionali la rettrice dell’Università del Sannio, Maria Moreno, che ha evidenziato la piena disponibilità dell’ateneo a collaborare su temi di interesse comune: "Non c’è cultura senza conoscenza, né insegnamento senza interrelazione tra ambienti culturali diversi. L’università si arricchisce attraverso queste connessioni. Il vostro impegno nel coniugare istruzione, cultura, memoria e storia è pienamente in linea con la nostra visione. Così come lo è l’attenzione ai temi sociali, alla salute, all’ambiente e agli obiettivi dell’Agenda 2030. La nostra istituzione c’è, ed è pronta a lavorare con voi".

L'assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini, ha posto l’accento sulla “cultura delle relazioni” che anima il sodalizio: "Relazioni scelte in spirito di amicizia, servizio e dono. Oggi celebriamo un patrimonio fatto di entusiasmo, passione e serio impegno operativo".

Tra i soci storici, Milly Pati Chica ha ripercorso "70 anni meravigliosi, fatti di incontro, condivisione e operatività", ricordando i primi governatori beneventani dei Distretti 108 e 108 Ya Alberto Cangiano ed Ermanno Bocchini: "La nostra comunità ha espresso figure di grande prestigio. L’umanità oggi ha bisogno di quel lionismo autentico, etico e concreto".

Il past president Carlo Landolfi ha tracciato un bilancio dei servizi più rappresentativi: dalle giornate dedicate agli screening gratuiti ai programmi di educazione alimentare nelle scuole, fino alle undici borse di studio ottenute presso la Columbia University di New York. Ha ricordato il forte impegno durante l’alluvione del 2015 e i gemellaggi storici con Pavia e Spoleto, cui in primavera si unirà Cividale del Friuli: "Siamo una punta di diamante del lionismo italiano. Il nostro motore è la memoria, che ci sprona a fare sempre meglio. Stiamo lavorando alla realizzazione di un albo che ricordi tutti i protagonisti della nostra storia".

A chiudere l’incontro è stato il secondo vicegovernatore del Distretto 108 Ya, Gianfranco Ucci, che ha ribadito il valore del club beneventano a livello distrettuale e nazionale: "Il Benevento Host è un club prestigioso, solido nei suoi valori fondanti. La presenza eterogenea dei soci testimonia la capacità di coniugare l’esperienza del passato con l’energia dei nuovi ingressi. Senza l’impegno dei Lions, molte opere e molte risposte ai bisogni del territorio non sarebbero state possibili.

Ucci ha sottolineato l’importanza dell’impegno su ambiente e sostenibilità – "settori strategici su cui lavoreremo molto" – e il valore del rapporto con le istituzioni locali, insieme agli obiettivi del nuovo gemellaggio con Cividale del Friuli: "Una collaborazione che ci permetterà di valorizzare le nostre radici e la nostra storia. Oggi più che mai c’è bisogno di lionismo, di sensibilità e di grande cuore".