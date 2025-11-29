Giornata mondiale contro l'Aids: Unisannio aderisce con un momento di confronto Lunedì 1° dicembre alle 13 nell'Aula Magna Polo didattico Via delle Puglie

Lunedì 1° dicembre l’Università degli Studi del Sannio aderisce alla Giornata Mondiale contro l’AIDS, istituita nel 1988 e da allora appuntamento fondamentale per richiamare l’attenzione sul tema dell’HIV, promuovere la prevenzione, combattere lo stigma e rinnovare la solidarietà verso chi vive con il virus.

Nel mondo sono oltre 39 milioni le persone che convivono con l’HIV e ogni anno si registrano ancora più di un milione di nuove infezioni. Anche in Italia, gli ultimi dati mostrano una leggera crescita tra i giovani adulti, un segnale che ricorda quanto la consapevolezza, l’informazione e la prevenzione continuino a essere sfide decisive.

Il messaggio internazionale 2025, Overcoming disruption, transforming the AIDS response, invita a non interrompere i percorsi di cura e prevenzione, ma a trasformarli in un impegno quotidiano fatto di amore, rispetto e responsabilità condivisa.

In questo spirito, l’iniziativa promossa da UNISANNIO, in collaborazione con l’ASL di Benevento, propone un momento di informazione e confronto che si terrà in Aula Magna del Polo Didattico di Via delle Puglie, dalle ore 13:00 alle ore 14:00.

Intervengono: Maria Moreno, rettrice UNISANNIO; Tiziana Spinosa, direttrice generale ASL Benevento; Luca Milano, presidente Ordine dei Medici di Benevento; Gaetano Beatrice, consigliere Ordine dei Medici di Benevento e referente della Commissione esterna Università

Ospedale Territorio; Vincenzo Verdicchio, docente di Diritto privato di UNISANNIO e Vincenzo De Falco, presidente Anlaids.