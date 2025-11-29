UilPa Vigili del Fuoco Benevento, Andrea Calabrese eletto Segretario - FOTO Presenti i vertici del comparto Uil. Luigi Maturo presidente dell'esecutivo: ecco la nuova squadra

Si è svolto il congresso provinciale della UilPa Vigili del Fuoco di Benevento per eleggere il nuovo Segretario .

Presenti il Segretario Nazionale Ciro Fiengo ed il Segretario Regionale Carmine Cristiano (assente per motivi istituzionali il segretario della Uil.Pa Benevento Luigi Porrino).

Dopo la relazione del segretario generale uscente Luigi Maturo e gli interventi dei Segretari Fiengo e Cristiano è arrivata la proposta di eleggere come nuovo Segretario. Si tratta del vigile del fuoco Esperto Andrea Calabrese che ha avuto l’approvazione unanime di tutti i delegati.

Maturo con tutta la Segreteria uscente e i delegati hanno dato fiducia a un giovane che ha dimostrato di avere passione nel fare sindacato ma soprattutto di essere un lavoratore che persegue l’obiettivo di migliorare la vita lavorativa e professionale di tutti i vigili del fuoco e del personale RTP presente nel Comando di Benevento.

Il neo Segretario eletto Andrea Calabrese ha poi presentato la sua squadra: Luigi Maturo presidente dell’esecutivo; i Segretari: Angelo Feleppa, Danilo Russo, Ugo Galliano e Michele Calabrese.

Luigi Maturo ha inoltre ringraziato i segretari uscenti Pellegrino Compare, Angelo Di Dio Angelo e Raffaele Iannucci “per aver dimostrato attaccamento e lustro negli anni a questa organizzazione.

Maturo continuerà ad avere un ruolo nella nuova giovane organizzazione come Presidente dell’esecutivo dimostrando attaccamento alla Uil vigili del fuoco di Benevento.