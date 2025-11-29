Assalto a La Stampa, Mastella "Solidale, frange violente vanno isolate" La solidarietà sindaco di Benevento e leader nazionale di Noi di Centro

"L'assalto alla redazione del quotidiano La Stampa è un atto di intollerabile gravità, perché attaccare e vandalizzare un giornale significa minare la democrazia dalle fondamenta. Esprimo piena solidarietà ai colleghi", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento e leader nazionale di Noi di Centro Clemente Mastella.

"Frange radicali, facinorose e violente vanno isolate e ogni traccia, sia pure di tacita complicità o indulgenza, va cancellata a ogni latitudine istituzionale e politica", conclude Mastella

