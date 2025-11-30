Identità turistica del Sannio: c'è l'incontro della DMO Situs Il 3 dicembre alle 10.30 presso la sede di Piazza Risorgimento

E’ programmata per il prossimo 3 dicembre con inizio alle ore 10.30, presso la sede del Comitato Promotore della DMO SITUS, Piazza Risorgimento 6, un incontro con i sindaci, le imprese e gli operatori a vario titolo interessati allo sviluppo della risorsa turistica del Sannio.

Nel corso dell’iniziativa sarà illustrato lo stato di avanzamento del progetto di creazione della Destination Management Organization (DMO) SITUS e rappresentate le filiere turistiche attinenti al territorio e i relativi attrattori, frutto di un primo studio e di un sondaggio avviato presso tutti i comuni della Provincia.

Nel corso della mattinata, che avrà un forte carattere interattivo, i partecipanti all’incontro avranno la possibilità di esprimere la loro opinione

su una rosa selezionata di claim idonei a promuovere la destinazione Sannio.

Al centro del confronto la risorsa turistico culturale, intesa quale cultura della promozione e valorizzazione turistica.

Interverranno tra gli altri: il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il Presidente del comitato promotore, Oreste Vigorito, la dirigente del settore Politiche culturali e turismo della Regione Campania, Rosanna Romano e la coordinatrice del comitato tecnico-scientifico della DMO SITUS, Angela Maria Ferroni.