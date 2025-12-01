Qualità della vita. Benevento prima in Campania, 76esima in Italia Soddisfatto il sindaco Mastella: guadagneremo ancora posizioni nel prossimo futuro

Questa mattina la classifica annuale stilata ed elaborata da il Sole 24 Ore che ha fotografato la situazione delle 107 province italiane. Risultati ottenuti dalle analisi di una serie di indicatori che vanno dal tempo libero e cultura, alla sicurezza, giustizia, incidenti stradali, lavoro e ricchezza.

Le province dove si vive meglio restano quelle del nord a partire da quelle autonome di Trento e Bolzano.

Per arrivare alla Campania con la prima provincia dove secondo gli indicatori si vive meglio bisogna scorrere alla 76esima posizione dove troviamo Benevento che rispetto allo scorso anno mantiene sostanzialmente gli stessi risultati con qualche miglioramento come l'indice degli incidenti stradali che resta molto basso. Male invece il lavoro.

In particolare, sono in risalita gli indici: ricchezza e lavoro, Giustizia e sicurezza, Demografia, Ambiente e servizi.

Scendono di posizioni, invece, “Affari e lavoro” e “Cultura e tempo libero”.

Dopo Benevento troviamo Avellino (77esima) che perde 4 posizioni rispetto all'anno scorso, Salerno (90°), Caserta (101°) e Napoli che si attesta al 104esimo posto guadagnando due punti rispetto al 2024.

"L'annuale classifica de Il Sole 24 Ore conferma la performance di Benevento come la migliore in Campania: è un dato importante perché testimonia come nel difficile contesto meridionale penalizzato soprattutto sul piano dei parametri economici, siamo in una condizione migliore rispetto alle città vicine", lo spiega in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Sono sicuro - rimarca il sindaco Mastella - che guadagneremo ancora posizioni nel prossimo futuro, poiché incideremo con scelte lungimiranti su due parametri fondamentali di questa prestigiosa graduatoria, cioè la salubrità ambientale e la qualità dell'offerta culturale. La realizzazione del depuratore, che Benevento non ha mai avuto e che ora sarà appaltato, cambierà in meglio l'ecosistema cittadino con aria e acqua più pulite. Nascerà un Museo Egizio di valore mondiale e secondo in Italia solo a Torino e un Parco delle Streghe con area museale firmato dal premio Oscar Dante Ferretti. Potremo così determinare il salto di qualità", conclude il sindaco Mastella.