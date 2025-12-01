Si chiude Benevento Boost: il progetto che trasforma i talenti impresa L'iniziativa punta a dare ai giovani una possibilità nella propria terra

“C’è chi parte e chi sceglie di restare nel Sannio per cambiare le cose”: è questo lo slogan che ha contraddistinto “Benevento BOOST – Il tuo passaporto per restare”, il progetto per valorizzare il talento dei giovani e trasformarlo in impresa, innovazione e futuro promosso dal Comune di Benevento e realizzato in partenariato con il Comune di Apollosa, l’HUB Sannita SEI Sannio s.r.l., la società Projenia SCS, JA Italia, l’Università Telematica Giustino Fortunato,e le associazioni Sannioirpinia Lab APS e GiovaniMentor Onlus.

“In questi mesi – spiega l’assessore alle Attività Produttive Luigi Ambrosone - è stato costruito un vero e proprio ecosistema dell’innovazione, capace di mettere in rete istituzioni, imprese, università e realtà associative del territorio. Il programma ha dato vita a sportelli di orientamento presso l’Università Telematica Giustino Fortunato e di consulenza nel Comune di Apollosa, oltre a laboratori e hackathon dedicati alla nascita di idee e soluzioni concrete. Sono stati inoltre attivati percorsi di incubazione e accelerazione d’impresa e iniziative di educazione all’imprenditorialità nelle scuole, accompagnate da esperienze formative come l’Innovation Camp “Sentieri Professionali”. Il risultato più concreto di questo percorso è stata la nascita di cinque nuove startup, guidate da giovani che hanno deciso di restare, investire e contribuire attivamente allo sviluppo del territorio”.

Le startup in questione sono: Mirias Music Academy, impegnata nella diffusione della cultura musicale; B-Home, che supporta gli studenti universitari fuorisede nella ricerca di alloggi; Forma, specializzata in stampanti 3D e digitali; Re-Butt, che trasforma i mozziconi di sigaretta in risorsa riducendone l’impatto ambientale; e PlastiProfit, che lavora per convertire i rifiuti PET in bioplastica sostenibile.

“Benevento BOOST ha quindi posto le basi per una strategia di lungo periodo finalizzata a consolidare l’ecosistema dell’innovazione nel Sannio. I risultati raggiunti, le reti attivate e i giovani coinvolti rappresentano un patrimonio prezioso su cui continuare a costruire.” ha concluso l’assessore Ambrosone.