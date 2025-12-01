ASL Benevento e Rotary Club Benevento uniti contro la violenza Donata una “Panchina Rossa” alla comunità. ,Sarà installata di fronte l'azienda sanitaria locale

Domani, 2 dicembre 2025, alle ore 11:00, presso la Sala Convegni dell’ASL Benevento (Via Oderisio n. 1) si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione della “Panchina Rossa”, simbolo universale di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza, in particolare quella di genere.

L’opera, realizzata dall’artista Paolo Giampetraglia, sarà collocata in modo permanente presso lo spazio antistante la sede dell’ASL Benevento, come segno concreto di memoria, attenzione e impegno civile da parte dell’Azienda Sanitaria e del Rotary Club Benevento.

All’evento sono state invitate numerose autorità civili, militari, religiose e accademiche, a testimonianza della forte volontà del territorio di fare rete su un tema che riguarda l’intera comunità.

“La Panchina Rossa non è soltanto un simbolo –dichiara la direttrice generale dell’Asl Bn, dott.ssa Tiziana Spinosa - è un monito e un impegno. Rappresenta la scelta di non voltarsi dall’altra parte e di agire concretamente per prevenire, educare e sostenere chi subisce violenza”.

