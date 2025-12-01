I sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil lanciano appello ai neoeletti Gli auguri a consiglieri e presidente della Regione e le priorità infrastrutturali per il Sannio

FiltCgil, FitCisl e Uiltrasporti Avellino-Benevento formulano i più sentiti auguri di buon lavoro ai neoeletti Consiglieri delle Province di Avellino e Benevento e al nuovo Presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

“Le nostre organizzazioni sindacali – spiegano Giuseppe Anzalone, Eduardo Marra e Cosimo Pagliuca - ritengono prioritario che l’azione politica regionale e provinciale concentri la propria attenzione sul tema delle aree interne, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento dell’Irpinia e del Sannio e di garantire pari opportunità di sviluppo e crescita. È indispensabile che tali territori, già segnati da una persistente crisi economica e sociale, possano beneficiare di interventi concreti e tempestivi volti a ridurre le diseguaglianze e a favorire la competitività, soprattutto a vantaggio delle giovani generazioni.

In tale prospettiva richiamiamo l’urgenza di completare e rendere operative una serie di infrastrutture strategiche, da tempo incompiute, che rappresentano condizioni essenziali per il rilancio dei territori: Raddoppio della Telesina; Elettrificazione e apertura della linea ferroviaria BN-AV-SA; Monitoraggio e apertura della galleria Monte Pergola; Realizzazione della piattaforma logistica e dello scalo merci; Apertura della linea ferroviaria Benevento-Cancello via Valle Caudina; Completamento della Lione-Grottaminarda; Collegamento Pianodardine-Paolise; Completamento della Fortorina.

Accanto a tali interventi infrastrutturali, è fondamentale garantire una maggiore efficienza del servizio di trasporto pubblico locale, che in queste aree rappresenta un presidio essenziale di mobilità e inclusione sociale. Occorre cogliere l’occasione per sviluppare una reale intermodalità ferro-gomma, capace di rendere più accessibili i territori, ridurre i tempi di percorrenza e favorire una mobilità sostenibile e integrata. La FiltCgil, FitCisl e Uiltrasporti provinciali, ribadiscono la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni competenti, affinché tali opere e servizi possano essere portati a compimento nel più breve tempo possibile. Solo attraverso un impegno condiviso e responsabile sarà possibile restituire dignità e prospettive di futuro a territori che rischiano di essere definitivamente esclusi dai processi di sviluppo regionale e nazionale.