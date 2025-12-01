Confindustria Benevento e le storia d'imprese che restano su territori difficili Per la prima della rassegna letteraria presentato "Il coraggio della restanza" di Madeo e Santo

“L'impresa parte da un sogno che si vuol realizzare”. Ernesto Madeo va dritto al punto e condensa in poche parole la visione, il coraggio e l'impegno alla base di una storia imprenditoriale riuscita. Parole sentite che lo commuovono e commuovono il pubblico in sala.

Atmosfera intensa per il primo appuntamento di “Storie di impresa”, la rassegna letteraria ideata da Confindustria Benevento (nel video le interviste a margine dell'evento).

La direttrice Pezza: dietro ogni vittoria visibile ci sono sconfitte e fallimenti

“L’obiettivo è diffondere i valori della cultura d’impresa che partono sempre dall’esperienza personale dei protagonisti, per far comprendere come dietro ogni vittoria visibile al mondo, ci sono sconfitte e fallimenti – ha chiarito il direttore di Confindustria Benevento Anna Pezza -. L’iniziativa, aperta a tutti, è rivolta soprattutto ai giovani affinchè, attraverso la conoscenza di modelli virtuosi, possano aprire i propri orizzonti e scegliere con consapevolezza il proprio futuro”.

All'incontro l'intervento di Davide Minicozzi, Presidente Associazione Allevatori Campania Molise e le conclusioni affidate a Filippo Liverini, Vice Presidente di Confindustria Benevento.

"Restare" un messaggio per i giovani

E dunque il messaggio “restare e creare impresa, soprattutto in territori difficili come quelli delle aree interne è possibile”.

Un messaggio declinato attraverso la presentazione de “Il coraggio della restanza” (Cairo Editore) di Ernesto Madeo e Rosina Santo, protagonisti della Madeo Industria Alimentare: leader nella produzione di salumi da suino nero calabrese, l’azienda familiare è oggi una filiera agroalimentare integrata che unisce allevamento, trasformazione e distribuzione.

Un'azienda raccontata dal fondatore Ernesto Madeo e dalla figlia e Presidente della filiera Anna Madeo “Un libro che celebra i 40 anni della nostra filiera che prosegue con successo a vivere nelle aree interne della Calabria, una zona in cui investire è difficile ma con la tenacia siamo riusciti a superare gli ostacoli”.

Un messaggio anche per i più giovani “Il Coraggio della restanza è un messaggio per i giovani che hanno scelto di tornare e mettere a disposizione le competenze per la propria terra, per essere protagonisti della nostra storia a casa nostra” conclude.

Il libro

Il giovane Ernesto Madeo vive in un paesino della provincia cosentina, San Demetrio Corone fulcro delle comunità arbëreshe. La terra difficile in cui è cresciuto lo forgia. È un ragazzo intraprendente che coglie al volo le opportunità. Senza soldi, ma con grandi sogni, lascia l’università e si lancia nell’allevamento di maiali, in particolare del suino nero autoctono calabrese. Nel frattempo, mette su famiglia con Rosina, fidanzata storica, laureata in Matematica, coinvolgendo tutti i membri nell’azienda che si sta sempre più ingrandendo, nonostante un brutto episodio di intimidazione. Passo dopo passo, la Filiera Madeo diventa un fiore all’occhiello dell’imprenditoria del Sud, modello di «restanza» anche per una nuova generazione di imprenditori decisi a investire e raggiungere il successo nella propria terra d’origine. Come hanno fatto i quattro figli di Ernesto e Rosina che, fieri delle proprie radici, dopo gli studi a Milano, hanno deciso di mettere a frutto le proprie competenze nell’azienda di famiglia e proseguire il lavoro iniziato dal padre, che ora può dedicarsi a iniziative per la comunità.