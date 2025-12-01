Giornata mondiale contro Aids: Unisannio "riflettori su prevenzione e diritti" «Nel 2023 la Campania ha registrato 228 nuove diagnosi, posizionandosi al quarto posto in Italia"

«Nel 2023 la Campania ha registrato 228 nuove diagnosi di infezione da HIV, posizionandosi al quarto posto in Italia per numero assoluto di casi»: è il dato richiamato da Vincenzo De Falco, presidente di Anlaids Campania, intervenuto all’incontro promosso oggi, 1° dicembre, dall’Università del Sannio in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, in collaborazione con l’ASL di Benevento.

Un numero che, ha sottolineato, impone un impegno sempre più strutturato nella prevenzione, nell’informazione e nel supporto alle fasce più giovani della popolazione.

Accanto al quadro regionale, sono stati illustrati i dati nazionali e internazionali contenuti nel Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità aggiornato al 31 dicembre 2024: 38,4 milioni di persone vivono con l’HIV nel mondo (36,7 milioni adulti e 1,7 milioni bambini sotto i 15 anni) e 5,9 milioni non conoscono la propria sieropositività. In Italia, nel 2024, sono stati registrati 2.379 nuovi casi, pari a 4 diagnosi ogni 100.000

residenti; le incidenze più elevate si confermano in Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna. Il 79% delle nuove diagnosi riguarda uomini e circa il 20% interessa giovani sotto i 29 anni. I dati sono stati presentati dal dottor Gaetano Beatrice dell’Ordine dei Medici di Benevento.

La rettrice Maria Moreno ha richiamato il messaggio internazionale Overcoming disruption, transforming the AIDS response, sottolineando l’importanza di combattere lo stigma e di trasformare la risposta all’HIV in un impegno quotidiano «fondato su amore, rispetto e responsabilità condivisa». Ha rimarcato il ruolo dell’università come luogo di informazione scientifica e di collaborazione con le istituzioni sanitarie.

La direttrice generale dell’ASL Benevento, Tiziana Spinosa, ha evidenziato la necessità di superare tabù e moralismi: «Le trasmissioni eterosessuali sono in aumento. La prevenzione deve essere accessibile a tutti».

Ha inoltre annunciato l’intenzione di rafforzare gli sportelli di ascolto nei consultori e di individuare spazi e servizi dedicati anche all’interno dell’università.

Il dottor Cosimo Savoia, dirigente del Servizio Epidemiologia e Prevenzione dell’ASL Benevento, ha illustrato le principali strategie di prevenzione farmacologica oggi disponibili. In particolare la PrEP, che può ridurre il rischio di trasmissione dell’HIV di oltre il 99% nei rapporti sessuali, e la PEP, una terapia d’emergenza da avviare entro 72 ore dall’eventuale esposizione al virus.

Il professor Vincenzo Verdicchio ha invece richiamato il quadro normativo che tutela le persone con HIV, ribadendo come privacy e riservatezza restino strumenti fondamentali per evitare stigmatizzazione, esclusione e discriminazioni.