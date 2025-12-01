Potature a Benevento: Rosa "programmazione già stabilità, avvio in settimana" Il chiarimento dell'assessore all'ambiente

"In merito alle segnalazioni pervenute dai cittadini e ai recenti interventi apparsi anche a mezzo stampa e sui social, si ritiene utile fornire alcune precisazioni riguardo agli interventi di potatura delle essenze arboree presenti sul territorio comunale" così l'assessore all'ambiente Alessandro Rosa.

"La programmazione dei lavori - dettaglia l'esponente dell'esecutivo Mastella- è stata definita da tempo e prevede la suddivisione della città in tre macro-aree: Rione Ferrovia; Rione Libertà con il Centro Storico; la zona alta, con interventi specifici nei rioni Capodimonte e Pace Vecchia, oltre alle operazioni negli istituti scolastici. Insomma nulla di diverso rispetto a quanto già chiarito solo qualche mese fa e che mi rendo conto possa sfuggire a qualche occhio disattento.

È opportuno ricordare che la potatura non è un intervento “a chiamata”, né può essere improvvisata in base ai ritmi del dibattito social: si tratta di operazioni agronomiche che devono essere eseguite esclusivamente nel corretto periodo climatico, ovvero durante il riposo vegetativo delle piante, tra l’inverno e l’inizio della primavera. Intervenire prima, soprattutto in un anno come il 2025 – tra i più caldi degli ultimi cinquant’anni – significherebbe sottoporre le essenze a stress inutili e potenzialmente dannosi, specialmente in caso di improvvise gelate.

Si informa inoltre la cittadinanza che domani verrà effettuata la pianta campione, passaggio tecnico necessario per definire modalità, criteri e intensità dell’intervento complessivo. Nel corso della settimana saranno apposti i divieti di sosta nelle aree interessate, propedeutici all’avvio delle operazioni.

Gli interventi di potatura riguarderanno l’intera città, secondo programmazione già stabilita e nel pieno rispetto delle tempistiche agronomiche. L’obiettivo è garantire un lavoro efficace e rispettoso del ciclo naturale delle piante, assicurando nel contempo sicurezza, decoro urbano e qualità degli spazi pubblici".