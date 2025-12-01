Benevento, l'arte incontra la moda al Mood: chiacchierata con Gaia Pellegrini Qualità, trasparenza, cura artigianale, made in Italy e ricerca continua di nuove tendenze

L'arte incontra la moda. Al Mood, in piazza Orsini a Benevento chiacchierata con l'artista Gaia Pellegrini.

Nata nel capoluogo sannita, il 16 febbraio 2001 ha sviluppato presto una grande passione per il disegno e la pittura. Nel 2008 ha iniziato i suoi studi artistici presso l'associazione e scuola d'arte Artimede, sotto la guida dell'artista Rosanna Avenia.

Il personaggio

Ha frequentato il liceo artistico di Benevento diplomandosi a pieni voti per poi iscriversi, nel 2019, all'accademia di Belle Arti di Brera e conseguire nel 2023 il diploma in pittura con lode, continuando gli studi in grafica d'arte e ottenendo ottimi risultati.

Nel 2023 Gaia ha vinto, vince il premio della critica del concorso premio Iside, Università Giustino Fortunato, Benevento. Nel 2024 tra i 40 finalisti del premio arte indetto da Cairo Editore e il suo lavoro esposto al museo della permanente a Milano.

Arriviamo al presente, al 2025, anno in cui Gaia Pellegrini, espone, con l'associazione Artimede, al Vip di Vitulano e autonomamente al circolo della stampa di Avellino con la mostra Tanatosi.

Il suo lavoro tratta degli ultimi, delle creature che ogni giorno terminano la loro esistenza senza essere notate, spesso perché ignorate o disprezzate. Una ricerca portata avanti da anni che si lega al tema del memento mori senza vedere in esso un'accezione completamente negativa.

Il fascino della moda

Mood clothing and accessories e una boutique di abbigliamento femminile con oltre 30 anni di storia.

Intendiamo la moda come forma d'arte, un linguaggio personale, in grado di esprimere l'autenticità di ciascuno.

Ogni scelta, ogni dettaglio della boutique poggia su tre valori fondamentali:

Celebrazione del made in Italy: sosteniamo la qualità, la cura artigianale e la creatività che da sempre distinguono il made in Italy nel mondo. Selezioniamo capi prodotti con materiali eccellenti, lavorazioni accurate e una filiera trasparente.

Ricerchiamo continuamente nuove tendenze: siamo in costante movimento, esploriamo stili, ispirazioni e innovazioni per offrire collezioni sempre attuali, capaci di unire ricerca estetica e funzionalità. Il nostro obiettivo è proporre capi moderni, versatili e al passo con le evoluzioni del gusto contemporaneo.

Valorizziamo la bellezza e l'autenticità di ogni donna: ogni donna è unica, e noi vogliamo che si senta rappresentata, accolta e valorizzata. Crediamo in una bellezza autentica, libera da standard imposti, che nasce dalla sicurezza, dal comfort e dal piacere di indossare qualcosa che rispecchi veramente sé stesse.