Una panchina rossa all'Asl: testimonianza impegno concreto contro violenza Oggi l'inaugurazione dell'iniziativa promossa insieme al Rotary

Non solo un simbolo, ma anche una testimonianza concreta dell'impegno sul territorio. Inaugurata all'Asl di Benevento la panchina rossa contro la violenza. L'opera, dell’artista Paolo Giampetraglia , è stata realizzata in collaborazione con il Rotary e collocata in modo permanente nello spazio antistante la sede dell’azienda sanitaria.

“Partiremo con dei corsi di formazione rivolti a tutti gli operatori affinché in qualunque momento possano intervenire, quindi mostrare alla donna un percorso silenzioso e rispettoso della privacy che possa essere di supporto”, ha spiegato la dirigente generale dell'Asl Tiziana Spinosa rinnovando l'impegno a scendere in campo come struttura sanitaria per promuovere e incentivare la cultura della prevenzione.

La mission è importante: intervenire prima, intercettare le difficoltà e dunque “evitare drammi ed interventi tardivi”. Ecco qui l'impegno ad intervenire “nella fase in cui la donna ancora non ha avuto il coraggio di denunciare”.

Iniziativa, come detto, che vede la collaborazione del Rotary Club con il presidente Raffaele Pilla che ha parlato di un progetto con un duplice obiettivo.

“Il primo messaggio che lanciamo oggi - ha spiegato il dottore Pilla - è che siamo uniti contro la violenza, il secondo è di collaborazione intensa con l'Asl di Benevento”.

Si lavora così ad un rete virtuosa che possa garantire supporto e interventi si spera sempre più tempestivi.