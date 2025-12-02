Domenica al Teatro Romano con il Grande Raduno Bandistico Per l'iniziativa ministeriale Domenica al Museo con ingresso gratuito

Domenica 7 dicembre 2025 si rinnova l’appuntamento con Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. All’interno di questa giornata di valorizzazione del patrimonio culturale, il Teatro Romano di Benevento ospiterà dalle 10:00 alle 13:00 il Grande Raduno Bandistico ANBIMA APS Campania.

L’iniziativa, promossa dal Teatro Romano di Benevento in collaborazione con ANBIMA APS Campania e con la partecipazione di ANBIMA Nazionale, riunirà ben cinque complessi bandistici (Nuova Arte 2 APS di Airola, Gran Concerto Bandistico di Lacedonia, Nuova Banda Città di Molinara APS, Associazione Musicale Giacomo Puccini APS di Pietramelara, Gran Concerto Bandistico Città di Sturno) rappresentativi delle circa quaranta unità di base presenti sul territorio regionale. Le bande daranno vita a un articolato programma musicale che celebra la continuità della tradizione bandistica campana e il suo valore sociale e culturale.

A sottolineare il rilievo dell’appuntamento è il Presidente di ANBIMA APS Campania, Pasquale Napolitano, che dichiara: “Ritrovarsi nel Teatro Romano di Benevento, in un contesto di così alto valore storico e simbolico, significa riconoscere la funzione della tradizione bandistica quale presidio culturale delle comunità. Le bande non sono soltanto formazioni musicali: sono luoghi di identità, memoria, educazione e coesione sociale”.

La mattinata sarà ulteriormente arricchita dal contributo del personale del Teatro Romano, che accompagnerà l’evento con racconti dedicati al monumento, offrendo una lettura autorevole della sua storia e del suo ruolo nella memoria della città e nel panorama archeologico italiano. Sul valore dell’iniziativa, il direttore Giacomo Franzese dichiara: “Il Teatro Romano continua a parlare alle donne e agli uomini del nostro tempo. Ospitare il raduno bandistico significa valorizzare la musica come linguaggio della comunità, capace di restituire al patrimonio culturale la sua forza generatrice di relazione e appartenenza”.

Il raduno si configura come una grande festa della musica e della memoria, nella quale la monumentalità del Teatro Romano dialoga con l’espressione sonora delle bande, restituendo al luogo la sua vocazione originaria di spazio di partecipazione e vita collettiva.