Nasce il Villaggio di Babbo Natale Sangiorgese: tre giorni di magia e tradizione Dal 6 all'8 dicembre a San Giorgio del Sannio presso Villa Serenitas

La magia del Natale arriva nel cuore del Sannio con la prima edizione del “Villaggio di Babbo Natale Sangiorgese”, in programma dal 6 all’8 dicembre 2025 presso Villa Serenitas a San Giorgio del Sannio.

Un evento unico nel suo genere, organizzato per regalare tre giornate di pura atmosfera natalizia, tra luci, musica, sapori e sorrisi per tutta la famiglia.

Dalle 9 del mattino fino a mezzanotte, Villa Serenitas si trasformerà in un vero e proprio Christmas Village, con un programma ricco e continuativo: spettacoli, musica dal vivo, animazione per bambini, stand gastronomici a km 0 - tra qusti sarà presente anche "Terre di Confine" - e mercatini artigianali faranno da cornice a un percorso suggestivo interamente dedicato alla magia del Natale.

Nel cuore della struttura, nella Casetta di Babbo Natale, i più piccoli potranno vivere un’esperienza indimenticabile incontrando Babbo Natale di persona, consegnando la loro letterina e scattando una foto ricordo insieme agli elfi e folletti del villaggio.

Durante le tre giornate non mancheranno spettacoli a tema natalizio, mascotte itineranti, gonfiabili, laboratori creativi e performance artistiche a cura di associazioni culturali e sportive locali, che animeranno ogni ora della giornata.

Le serate, invece, saranno dedicate alla musica dal vivo, ai cori di Natale e ai concerti tematici, con un palinsesto pensato per coinvolgere grandi e piccini.

Grande attesa, infine, per la tradizionale accensione dell’Albero di Natale, prevista per la serata dell’8 dicembre, che segnerà il culmine dell’evento e darà ufficialmente il via alle festività natalizie sangiorgesi.

Il “Villaggio di Babbo Natale Sangiorgese” vuole essere non solo un momento di festa, ma anche un’occasione di aggregazione e valorizzazione del territorio, grazie alla partecipazione di enti benefici, associazioni culturali e sportive, produttori locali e artisti del territorio sannita.