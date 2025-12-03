"Ciao Gianmaurizio, grazie per ogni momento di luce che ci hai lasciato" Il ricordo dei colleghi di Air Campania per la prematura scomparsa

Dolore e sconforto tra i dipendenti dell'Air Campania di Benevento che oggi piangono un collega prematuramente scomparso. A Gianmaurizio i colleghi vogliono dedicare un pensiero, vogliono abbracciare la famiglia.

“Il bacino Air Campania di Benevento e l’intero gruppo regionale Air Campania ricordano con affetto e commozione Gianmaurizio, collega e amico stimato da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui.

Gianmaurizio era una presenza luminosa: un collega solare, sincero e sempre presente. La sua capacità di mettere a proprio agio chiunque, il sorriso spontaneo e la vicinanza autentica hanno lasciato un’impronta profonda nelle vite di chi lo conosceva. Era un grande lavoratore, legato al suo lavoro e alla comunità dei colleghi, capace di portare buonumore e leggerezza anche nei momenti più difficili.

Domani, 4 dicembre, alle 11 parenti, amici e colleghi avranno l’opportunità di salutarlo nella chiesa S.S. Addolorata di Benevento, rendendo omaggio a una vita intensa e generosa.

Alla sua famiglia giunga il nostro abbraccio più sincero. Il ricordo di Gianmaurizio continuerà a vivere nella nostra comunità, forte e limpido, così come lo era lui.

Ciao Gianmaurizio, grazie per ogni momento di luce che ci hai lasciato.

I tuoi colleghi