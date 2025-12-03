Turismo: Vigorito "Dmo Situs la storia del Sannio per costruire il futuro" “Sannio, dove le civiltà si incontrano” il claim scelto per l'organizzaizone

“La visione di un Sannio che superando i contrasti e le difficoltà sappia costruire il futuro grazie alle sue enormi potenzialità e al suo glorioso passato”.

Oreste Vigorito va dritto al punto e si confessa “emozionato nel constatare la partecipazione e l'impegno profuso nel progetto in campo”.

Esordisce così all’incontro, promosso in mattinata presso la sede di Confindustria Benevento, per illustrare lo stato di avanzamento del progetto di creazione della Destination Management Organization (DMO) Situs (Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile), la struttura organizzativa del Comitato Promotore e le diverse fasi attraverso le quali si definirà la candidatura della DMO.

Vigorito: "E' una sfida di tutti ma vincerà il Sannio"

Vigorito, Presidente di Confindustria Benevento e Presidente del Comitato promotore Dmo Situs, è uomo del fare, è risaputo. Ma è pure “uomo d'amore” che si 'dichiara' alla terra che gli ha conferito la cittadinanza onoraria con idee e gesti concreti che possono migliorarne il destino.

La sua ultima sfida è riunire pubblico e privato in un progetto in cui a vincere sia “il Sannio” attraverso la potente arma dello sviluppo turistico. E a guardare la platea sembra una sfida riuscita: con i sindaci, gli operatori, i rappresentanti politici, presente anche il neo consigliere regionale Pellegrino Mastella.

“Di questa terra mi hanno colpito l'idea del tempo e la trasparenza – spiega Vigorito -. E questo percorso è un ritorno al futuro” dettaglia citando l'amato fratello Ciro ed evocando i fasti della storia che il territorio ha ospitato e aggiunge “Dobbiamo compiere insieme una piccola caccia al tesoro per far vincere il Sannio”.

39 i comuni sanniti che hanno aderito al progetto

E il progetto cresce, in vista della candidatura da sottoporre alla Regione Campania entro il 30 gennaio, come chiarito in avvio dell'incontro da Anna Pezza, Direttore di Confindustria Benevento.

Trentanove i comuni coinvolti (Apice, Apollosa, Arpaia, Arpaise, Baselice, Benevento, Bonea, Buonalbergo, Calvi, Campoli del Monte T., Castelfranco in Miscano, Castelpoto, Castelvetere in Val F., Cautano, Ceppaloni, Circello, Foglianise, Forchia, Ginestra degli S., Moiano, Molinara, Montefalcone di Val F., Montesarchio, Paduli, Pannarano, Paolisi, Pesco Sannita, Pietrelcina, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molara , San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano) ed è stato raggiunto e superato l'obiettivo previsto di raccogliere oltre la metà dei posti letto nel Sannio.

La proposta

Nel corso dei lavori, Antonella Tartaglia Polcini - Assessore alla Cultura del Comune di Benevento ha descritto il percorso di costruzione della DMO illustrandone le motivazioni e le opportunità, mentre Flora Cortese - Professore associato di Economia e gestione delle imprese presso l’Università telematica Giustino Fortunato si è focalizzata sul passaggio dal concetto di “Territorio” a quello di “Destinazione” quale prodotto complesso legato alle territorio e alle sue risorse.

Angela Maria Ferroni - Archeologa ed esperta di turismo - Coordinatrice DMO SITUS Comitato Tecnico-Scientifico si è soffermata sulla definizione della “Destinazione Sannio” illustrando gli slogan individuati ed oggetto della scelta avvenuta tramite il sondaggio istantaneo.

Si è detta soddisfatta del lavoro intrapreso grazie alle linee guida emanate dalla regione Rosanna Romano, Direttore generale per le Politiche Culturali ed il Turismo della Regione Campania rimarcando la necessità di una “precisa pianificazione dell'offerta turistica perché il mondo turistico è un'industria e come tale va trattato con elementi di professionalità, di competenza e di metodologia condivisa”.

Mentre il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha messo l'accento sull'importanza del percorso turistico anche attraverso la specificità della leggenda madre di Benevento quella delle streghe e rilanciando la possibilità di far riconoscere la città come hub su questo specifico e affascinante tema.

“Sannio, dove le civiltà si incontrano”

Vittoria assegnata al claim “Sannio, dove le civiltà si incontrano” che “Rappresenta il Sannio come crocevia mediterraneo, luogo di dialogo tra Oriente e Occidente, tra radici pagane e cristiane, tra Longobardi, Romani e mondo contemporaneo. Riprende il tema della “contaminazione culturale” e si presta a descrivere un’offerta turistica ampia e integrata che unisce patrimonio culturale, spiritualità, paesaggi, cucina identitaria e attività sportive nei territori attraversati da millenarie vie di collegamento”.