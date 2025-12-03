Dimensionamento scolastico: la provincia fa il punto sulle proposte Il piano sarào presentato in Regione Campania

Presieduto da Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, si è riunito nel pomeriggio di oggi nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori il Tavolo istituzionale e tecnico per la programmazione dell’Offerta formativa per l’Anno Scolastico 2026/2027, previsto dalle Linee Guida della Regione Campania, e composto dal personale dirigente della Regione, dell’Ufficio Scolastico provinciale, delle Organizzazioni Sindacali di categoria, dei Dirigenti della Provincia.

I lavori sono stati finalizzati a presentare la proposta della Provincia di Benevento in vista delle decisioni di competenza della Giunta Regionale della Campania.

I lavori sono stati introdotti dal Presidente Lombardi che ha auspicato innanzitutto che vengano tutelate in sede di Regione Campania, anche ai fini della salvaguardia dei posti di lavoro nella Scuola, le peculiari necessità organizzative delle istituzioni scolastiche delle aree interne sannite in ragione dell’andamento della popolazione scolastica, della sua presenza sul territorio, delle criticità dei trasporti pubblici locali.

Il Tavolo Tecnico, dopo un ampio confronto, ha deciso di accogliere integralmente le proposte pervenute dalle Istituzioni scolastiche nei giorni scorsi al fine di rendere adeguato il rapporto tra Scuola – territorio - attività produttive – processi di innovazione.

Queste le proposte accolte che saranno presentate in Regione Campania:

-Istituto “Alberti - Virgilio”: Liceo Linguistico; Corso serale di Grafica e Comunicazione, artistico e chimica dei materiali e biotecnologie.

-Istituto “Galilei – Vetrone”: Liceo scientifico con opzione internazionale cinese / spagnolo; Corso serale per Operatore Socio-Sanitario.

-Istituto “De’ Liguori”; Liceo delle Scienze umane.

-Istituto “Lombardi”: Liceo Coreutico; Liceo delle Scienze umane (opzione Scienze applicate del Liceo Scientifico già esistente).

-Istituto “Le Streghe”: Corso serale Enogastronomia “Sala bar e vendita”.