Eventi, nuovi fondi per il Sannio. Matera "Grazie a Ministero Agricoltura" L'elenco di tutti i beneficiari nel sannio

Ancora fondi a pro del territorio sannita per attività di promozione e di eventi a pro di Comuni, Pro loco e associazioni.

Con Decreto del Ministero dell'Agricoltura del 2 Dicembre, in particolare, sono state riconosciute risorse nella misura di oltre 175.000 euro complessivi a vari Centri della provincia di Benevento.

A beneficiarne sono, nel dettaglio: Pro loco di Pontelandolfo (2.262 euro), Falanghina al Borgo di Bonea (5.002), Pro loco Buonalbergo (3.664), Unpli Benevento (8.009), Comuni di Cerreto Sannita e San Martino Valle Caudina (rispettivamente 3.025 e 24.600 euro), Pro loco Monte Taburno (12.148 euro), Associazione "Il Mastio" di Cervinara (24.682), Pro loco Cepino-Prata-Cautano (8.051), Comune di Castelpagano (23.123), Pro loco di Apollosa (20.193), Pro loco di Sant'Arcangelo Trimonte (3.079), Comuni di Cervinara e Frasso Telesino (25.495 e 5.000) e Pro loco San Salvatore Telesino (12.850).

Oltre a questi progetti, ulteriori sono in istruttoria e, a breve, verranno a loro volta decretati ufficialmente quali destinatari di finanziamenti.

È il caso, tra le altre e a titolo d'esempio, delle proposte di Pesco Sannita, Amorosi, Ceppaloni e San Bartolomeo in Galdo.

"Esprimo grande soddisfazione per il treno di fondi che è stato riconosciuto alle proposte progettuali che sono venute dal nostro territorio - fa presente il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera - Contestualmente ringrazio il Ministero per l'attenzione che presta alle nostre eccellenze. Nei nostri territori vive un potenziale importante che va coltivato e va incentivato: in tal senso, ben vengano iniziative che siano finalizzate ad esaltare e a propagandare le tipicità del chilometro zero e la ricchezza delle nostre tradizioni. La speranza è che sempre più si insista da parte del territorio nel farsi promotore di appuntamenti di qualità che siano utili a mettere in vetrina quanto di buono siamo capaci di dare. Dall'altro lato vi è un Governo attento e pronto a premiare chi lavora bene".

