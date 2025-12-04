Treni e rincari di Natale, il sindaco Mastella scrive al ministro dei Trasporti "Ministro Salvini, rispetto per la libertà d'impresa ma aumenti prezzi sono eccessivi"

Sui rincari delle tariffe ferroviarie in coincidenza delle festività natalizie, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha scritto al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini la seguente missiva:

"Gentile Ministro, ho appreso, dalle segnalazioni pervenutemi da numerosi cittadini nonché da articoli apparsi a mezzo stampa, che proprio in coincidenza delle festività natalizie si registrano considerevoli aumenti delle tariffe per viaggiare a bordo dei treni dell’Alta Velocità ferroviaria. Questa dei rincari in coincidenza del Natale è divenuto, devo registrarlo con amarezza, un'antipatica e sgradevole consuetudine perché colpisce i ricongiungimenti familiari che hanno un valore affettivo e sociale inestimabile per tante famiglie del Mezzogiorno, già costrette a sopportare il peso di un'emigrazione giovanile di notevole dimensione.

Ancorché avverta massima rispetto per la libertà d'impresa e consapevolezza assoluta delle esigenze finanziarie delle imprese che operano nel settore del trasporto su ferro, non posso esimermi dal dire che le impennate delle tariffe sui tragitti che dalle grandi stazioni del Nord conducono alle città del Mezzogiorno appaiono eccessive, al punto tale da pregiudicare il diritto e la volontà di tanti giovani del Sud a voler tornare nei territori d'origine e riabbracciare i propri cari. Auspico dunque che il Ministero possa intervenire, nelle modalità più opportune, per mitigare costi ormai ai limiti della sostenibilità e così agevolare viaggi che prima ancora che un esercizio di mobilità sono un moto d'affetto verso le famiglie e i territori d'appartenenza".?