"Città Caudina" Capitale Italiana della Cultura 2028: si presenta il progetto

Domani mercoledì 10 dicembre alle ore 11 presso la Sala Terra di Lavoro alla Reggia di Caserta, la presentazione del progetto di candidatura della "Città Caudina" a Capitale Italiana della Cultura 2028. Insieme al progetto saranno illustrati i legami culturali meno noti ed inediti con la Valle Caudina. Introduzione: Tiziana Maffei, Direttore della Reggia di Caserta; Pasquale Fucci, Presidente della Città Caudina; Costantino Caturano, Presidente del Parco del Taburno Interventi: Alessandra Panzini, Leandro Pisano, Giacomo Porrino, curatori del dossier di candidatura della Città Caudina; Franco Napoletano, rappresentante del Comitato Civico a sostegno della candidatura della Città Caudina. La Reggia di Caserta, sito riconosciuto Patrimonio UNESCO, è nel Comitato Promotore per la candidatura della Città Caudina Capitale Italiana della Cultura 2028. L'iniziativa coinvolge 14 comuni tra la provincia di Avellino e Benevento, oltre 90 associazioni e più di 50 soggetti pubblici e privati. Città Caudina 2028 non è la candidatura di una singola città, ma di un'intera valle e di una comunità che intende fondare una nuova municipalità, promotrice di un modello innovativo in cui la cultura rigenera le aree rurali, trasformando la marginalità in un punto di forza.